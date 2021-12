Hier könnte die Bahn künftig halten : Walsumbahn –jetzt geht’s an die Details

Duisburg/Dinslaken Wo genau Haltestellen sinnvoll wären und wie diese ausgestattet sein müssten, wo es um Lärmschutz gehen muss und welche Kosten akzeptabel sind: Bei der Reaktivierung der Walsumbahn gehen die Überlegungen jetzt weiter.

Es gibt zwei Varianten, die man in weiteren Untersuchungen ins Auge fassen will. Bei der „schlankeren“ Variante gäbe es auf der Strecke der Walsumbahn einen S-Bahn-Verkehr im 30-Minuten-Takt. Die zweite, umfangreichere Variante würde sowohl den S-Bahn-Verkehr als auch die Regionalbahn 31 auf die Linie der Walsumbahn bringen und eine zusätzliche Verbindung nach Duisburg schaffen. Damit käme man im Bereich der Walsumbahn auf eine Anbindung im Zehn- bis 20-Minuten-Takt.

Zudem dürfte es nicht nur Begeisterung, sondern auch Bedenken geben: „Wir müssen auch über Lärmschutz reden“, kündigt Heidenreich an. Er wisse, dass es Sorgen von Anliegern deswegen gebe. Andererseits will er diese doch etwas dämpfen: „Wir reden über moderne Nahverkehrszüge, nicht über alte Güterzüge.“

Bei Entscheidung darüber, welche Variante der Reaktivierung gewählt werden sollte, geht es vor allem ums Geld. Die bislang erstellte Kosten-Nutzen-Berechnung „sieht die Walsumbahn im Kernstück – also von Voerde über Oberhausen in Richtung Essen oder / und Duisburg – als exorbitant gut an“, so Frank Heidenreich. Ausschlaggebender Grund dafür: Es müsste relativ wenig neu- und umgebaut werden.