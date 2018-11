Regionalbahn nach Düsseldorf : Rekordverdächtige Zug-Verspätung amüsiert das Netz

Die Anzeigentafel am Freitagmorgen in Duisburger Hauptbahnhof. Foto: nacktnasenw0mbat/Reddit

Duisburg Als ein Mann mit dem Zug von Duisburg nach Düsseldorf fahren will, zeigt ihm die Bahn eine Verspätung von 1120 Minuten an - also mehr als 18 Stunden. Aber es kommt dann doch anders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist Freitag, und er muss zur Uni nach Düsseldorf. Deshalb steht der Mann am Hauptbahnhof in Duisburg und wartet auf den Regionalexpress. Aber auf den RE19 kann der Student offenbar lange warten: „Verspätung ca. 1120 Minuten“, steht auf der Anzeigentafel. Er macht ein Foto davon und postet es im sozialen Netzwerk Reddit - dort ist er als Nutzer nacktnasenw0mbat registriert. „Läuft bei der Bahn“, schreibt er dazu. Viele stimmen ihm zu.

Die rekordverdächtige Zug-Verspätung amüsiert die Nutzer. Viele kennen die Situation, weil sie täglich mit dem Zug fahren, um ebenfalls zur Uni oder zur Arbeit zu kommen. Verspätungen gehören für sie zum Alltag. Und gerade am Freitag müssen Bahnreisende in NRW wieder Geduld haben: Wegen einer Stellwerkstörung im Raum Mülheim (Ruhr) fallen Züge aus oder haben Verspätung.

Aber 1120 Minuten musste bislang wohl kaum jemand auf seinen Zug warten. Auch nacktnasenw0mbat nicht: Der Regionalexpress habe dann doch keine Verspätung von mehr als 18 Stunden gehabt, schreibt er unserer Redaktion. Er sei sogar „noch halbwegs rechtzeitig“ in der Uni gewesen. Wenn alles nach Plan läuft, dauert die Fahrt von Duisburg nach Düsseldorf mit dem RE19 nur 13 Minuten.

Die Deutsche Bahn erklärt die 1120 Minuten auf der Anzeigentafel mit einer „Fehlanzeige in einem Einzelfall“. Weitere Angaben macht sie am Samstag auf Anfrage nicht, weil der RE19 vom Unternehmen Abellio betrieben wird. Die Firma reagiert auf eine Anfrage zunächst nicht.

(rls/wer)