Razzia im Duisburger Norden: Polenböller in der Shisha-Bar

Beamte durchsuchten auch diese Shisha-Bar an der Friedrich-Ebert-Straße in Vierlinden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Polizei durchsuchte am frühen Mittwochmorgen Häuser und Bars im Duisburger Norden nach Waffen und Drogen.

Die Polizei hat am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ab 5.48 Uhr in Vierlinden, Fahrn und Aldenrade zwei Privatanschriften und eine Shisha-Bar durchsucht. Zeitgleich fanden Durchsuchungen in zwei Shisha-Bars in Dinslaken und Krefeld statt. Hintergrund des Einsatzes war der Verdacht von Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. In einer Shisha-Bar in Aldenrade stellten die Beamten unverzollten Shisha-Tabak, sowie illegale Polenböller sicher. Hierzu leiteten sie Strafverfahren wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung und das Sprengstoffgesetz ein.