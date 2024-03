Großeinsatz in mehreren Stadtteilen Razzia gegen Clans in Duisburg

Mitarbeiter der Steuerfahndung NRW bei der Durchsuchung einer Glücksspielhalle. Im Vorlauf auf den Großeinsatz gab es schon am vergangenen Mittwoch Kontrollen. „Der Einsatz war mehr oder weniger eine Täuschung und Ablenkung. Dadurch sollte sich die Klientel in Sicherheit wiegen und nicht damit rechnen, dass wir an diesem Samstag mit der tatsächlichen Maßnahme starten und dann erst richtig groß kontrollieren“, hieß es in der Einsatzbesprechung.