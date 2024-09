Feuer bei Chemiekonzern Rauchwolke in Duisburg – Grillo gibt vorläufige Entwarnung

Am Dienstagnachmittag (10. September) meldete die Warnapp Nina eine Warnung für die Stadt: Großbrand in Duisburg. Auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns Grillo in Marxloh war kurz gegen 16.20 Uhr ein Feuer in einer Produktionshalle bemerkt worden. Über dem Norden Stadt stand eine schwarze Rauchwolke. Anwohner berichteten, der Qualm würde den Verkehr auf der A59 beeinträchtigen. Über eine offizielle Warnmeldung forderte die Stadt die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben und Fenster und Türen zu schließen. „Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es durch die Rauchwolke zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen kann“, hieß es in der Warnmeldung der Stadt.