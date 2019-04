Zwei der Verdächtigen sind Teenager : Quartett nach schwerem Raub auf Duisburger Tierklinik festgenommen

Die Polizei durchsuchte am Mittwoch mehrere Wohnungen in Duisburg. Foto: dpa/Silas Stein

Duisburg Nach dem schweren Raubüberfall auf die Duisburger Tierklinik am 6. März hat die Polizei nun mehrere Tatverdächtige festgenommen.

Am Mittwoch durchsuchte die Duisburger Polizei in den frühen Morgenstunden insgesamt acht Wohnungen im Stadtgebiet und nahm anschließend fünf Tatverdächtige vorläufig fest: Die Männer stehen im Verdacht, an dem bewaffneten Raubüberfall auf die Duisburger Tierklinik im vergangenen Monat beteiligt gewesen zu sein.

Drei anderen Tatverdächtigen (17, 18, 21 Jahre alt) war die Kriminalpolizei bereits in der vergangenen Woche auf die Spur gekommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg war das Trio einem Haftrichter des Duisburger Amtsgerichts vorgeführt worden und sitzt bereits wegen des Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft.

Am 6. März waren gegen 19 Uhr drei Bewaffnete in die Tierklinik auf der Wintgensstraße eingedrungen und bedrohten die Anwesenden sowie das Personal der Klinik mit Schlagstöcken und einer Pistole. Das Trio erbeutete die Tageseinnahmen der Klinik sowie die Geldbörse einer Kundin und flüchtete anschließend in einem grauen Renault Twingo. Das Fluchtfahrzeug war später am Stadtrand verlassen aufgefunden worden.