Warum die Stadt auf Gebühren verzichtet : Freies Parken in Duisburg bis Ende des Jahres

Duisburg Ratsbeschlusss: Auf allen öffentlichen Stellplätzen werden von heute an keine Gebühren mehr verlangt. Das gilt aber nicht für die privat betriebenen Parkhäuser und Tiefgaragenplätze.

Ist das jetzt ein vorweihnachtliches Geschenk, eine Chance für den Einzelhandel in der Innenstadt oder doch nicht mehr als nur eine symbolische Geste? Darüber waren sich die Ratsmitglieder in der letzten Sitzung des Rates für 2020 am Montag in der Mercatorhalle nicht so ganz einig. Der Beschluss, ab Dienstag bis zum Jahresende auf öffentlichen Stellplätzen frei parken zu können, fiel letztlich deutlich aus. Lediglich die Grünen und die Linken enthielten sich. Die Stadt wird dies nach eigenen Angaben rund 120.000 Euro kosten. Keine Mehrheit fanden Anträge, die Gebührenfreiheit noch über das Jahresende hinaus zu verlängern.