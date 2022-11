Nach Skandal um Siegel-Musical : Wolfgang DeMarco tritt als Theaterdirektor in Duisburg zurück

Wolfgang deMarco steht im Theater am Marientor in Duisburg. (Archivfoto) Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Direktor des Duisburger Theaters am Marientor hat am Dienstag in einer skurrilen Mail seinen Rücktritt erklärt. DeMarco war zuletzt wegen des gefloppten Musicals „’N Bisschen Frieden“ schwer kritisiert worden.

Am Ende wurde der Druck wohl zu groß. Als die Insolvenz des Musicals „’N Bisschen Frieden“ von ESC-Legende Ralph Siegel bekannt wurde, hatte Wolfgang DeMarco seinen Rücktritt bereits angeboten, blieb aber zunächst im Amt. Am Dienstag erklärte er in einer Rundmail sein Ende als Direktor des Theaters am Marientor (TaM).

Seit 2011 lebte DeMarco in Duisburg und war seit dieser Zeit mehrfach am kriselnden Theater tätig. Zweimal gingen seine Produktionen pleite. 2019 schaffte es das Musical „Braveheart“ nicht einmal bis zur Premiere, in diesem Herbst überlebte „’N Bisschen Frieden“ keine einzige Woche.

In der Mitteilung des TaM zum Rücktritt wird DeMarco als jemand dargestellt, der polarisiert, unbequem ist und seine Meinung kundtut. „Ein Kulturschaffender, der das nicht tut, ist schon von vornherein gescheitert“, wird er zitiert. In der Mail, die sich wie eine Ehrerbietung für DeMarco liest, nimmt das TaM auch Bezug auf die Kostenpflichtiger Inhalt Berichterstattung unserer Redaktion zu den Vorwürfen rund um das Musical „’N Bisschen Frieden“.

„Zu viele Finger zeigen gegenwärtig auf DeMarco, der in einer schwierigen Zeit für die Entertainmentbranche etwas wagte, das schlussendlich nicht den erhofften Erfolg brachte. Es geht bei allem, was gerade herum wabert, weder um die Wahrheit noch um die Hintergründe. Einige der Protagonisten schaffen es, die Medien zu bedienen – wo ein vermeintlicher Skandal aufpoppt, ist immer Aufmerksamkeit“, heißt es dazu.