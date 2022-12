Musical „‘N bisschen Frieden“ in Duisburg Ralph Siegel soll seine Zahlungsversprechen nicht eingehalten haben

Vieles musste sich Wolfgang DeMarco nach der Insolvenz des Ralph-Siegel-Musicals „‘N bisschen Frieden“ in den vergangenen Monaten anhören. Kostenpflichtiger Inhalt Ihm wurde Insolvenzverschleppung vorgeworfen, Darsteller zeigten ihn zudem wegen Betruges an. Nun ist das Gutachten des vorläufigen Insolvenzverwalters da. Der hat es den Verfahrensbeteiligten zugeschickt – und DeMarco die für ihn entlastenden Teile des Gutachtens gleich weiter an seinen Mailverteiler.