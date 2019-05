Nach Wahlschlappe : SPD stellt sich beim Thekengespräch

Buchholz Der Duisburger SPD-Chef Ralf Jäger stellte sich nach der Wahlschlappe der Sozialdemokraten beim Thekengespräch in Buchholz den kritischen Fragen der Bürgerinnen und Bürgern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Poley

Nicht nur die junge Schülerin der Buchholzer Gemeinschaftsgrundschule Böhmerstraße war enttäuscht, dass OB Sören Link nicht wie angekündigt beim Thekengespräch der SPD in der Buchholzer Gaststätte „Pillepalle“, der früheren „Keglerschänke“, dabei war. Auch die übrigen Gäste hätten vermutlich gerne mit ihrem Oberbürgermeister über das eine oder andere Problem vor Ort gesprochen, doch in Düsseldorf wurde Duisburgs erster Bürger an diesem Tag dringend gebraucht. Immerhin wurde dort das für die SPD nicht gerade erfreuliche Wahlergebnis analysiert, und da ist Sören Link als stellvertretender Landesvorsitzender halt gefragt.

Ihr Anliegen konnte die Schülerin aber dennoch loswerden. Ralf Jäger, der Vorsitzende der Duisburger SPD, versprach den Brief an den Oberbürgermeister weiterzugeben. Darin beschrieb die Neunjährige, dass die Toiletten an der Schule „in einem ganz schlimmen Zustand sind“ und bat auch im Namen ihrer Mitschüler um schnelle Abhilfe („Dort ist es total eklig“).

Ralf Jäger hatte aber schon mal gute Nachrichten für die junge Klageführerin. „Duisburg bekommt 52 Millionen Euro aus dem Programm ‚Gute Schule 2020‘, daraus werden auch alle Schultoiletten saniert“, erläuterte der Duisburger Chef der Sozialdemokraten.

„Dahin, wo es weh tut“ geht die Duisburger SPD seit Anfang des letzten Jahres. Dabei kann es durchaus ab und zu hoch hergehen. In Buchholz war der Treff mit den Bürgern diesmal eher eine gemütliche, aber durchaus informative Gesprächsrunde. Neben Ralf Jäger standen noch die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp, der Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir, die Ratsherren Dieter Lieske und Sascha Röser sowie die Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske bereit, um mit den Bürgerinnen und Bürgern beim Bierchen ins Gespräch zu kommen.

Ralf Jäger hatte sich zu Antje Albrecht, Beate Carbuhn und Helga Ulms an den Tisch gesetzt. Schnell kam man auf die neuen Wohnbauprojekte im Duisburger Süden zu sprechen. Dabei erläuterte Jäger, dass es wichtig für die Stadt Duisburg sei, attraktives Wohnen für einkommensstärkere Familien anbieten zu können. Helga Ulms konnte das nachvollziehen, bedauerte aber, dass in diesem Zusammenhang „immer mehr Grünflächen verschwinden“.