Streifendienst mit dem Rad : Markus Bach ist der neue Bezirksbeamte von Rahm

Markus Bach fährt am liebsten Streife auf seinem Fahrrad. Foto: Gabriele Schreckenberg

Rahm Der 53-jährige Polizeibeamte fährt seit November des vergangenen Jahres Streife in Rahm. Und das am liebsten mit dem Fahrrad.

Ein Nachmittag Ende Januar vor dem Parkplatz von Edeka in Rahm: Eine Autofahrerin will rückwärts aus der Parklücke fahren, als in der 30er-Zone ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit heranrauscht, hupt und an ihr vorbeieilen will. Das ist ein Fall für Markus Bach, den neuen Polizeibezirksbeamten, der zufällig gegenübersteht und den Vorfall mitansieht. Er geht auf beide Fahrer zu, erklärt die Sachlage. „Mir ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger einsehen, was ein Fehler ist und was nicht. Rücksichtnahme und Toleranz gegenüber den Mitmenschen ist oft wichtiger als das Pochen auf ein persönliches Recht“, betont er.

Markus Bach kennt den Duisburger Süden wie seine Fahrradtasche. Denn mit dem Drahtesel ist er ständig unterwegs – und zwar bei Wind und Wetter. An guten Tagen schafft er 32 Kilometer, der Durchschnitt liegt bei etwa 15 zurückgelegten Kilometern pro Tag. Alles besser als mit dem Dienstwagen unterwegs zu sein, findet der Beamte. Der steht ihm in Notfällen immer zur Verfügung, und zwar an der Wache der Polizeiinspektion Süd am Sittardsberg. „Mit dem Rad bin ich schneller und flexibler unterwegs“, so Bach, der mit seiner Familie in Buchholz lebt und 27 Jahre lang im Wach- und Wechseldienst am Sittardsberg im Einsatz war.

Ganz offiziell hat der 53-jährige am 4. November des vergangenen Jahres seinen Dienst in Rahm angetreten und freut sich auf viele spannende Begegnungen. Erste Kontakte zur Bevölkerung hat er längst geknüpft und spätestens seit dem Weihnachtsmarkt am Zwiebelturm ist Markus Bach bekannt. „Es ist wichtig für mich, mit den Menschen aus den Vereinen, Institutionen und Verbänden im Gespräch zu sein,“ sagt er nachdrücklich. So vergingen die ersten Dienstwochen wie im Flug, denn Markus Bach hat sich auch an der Gemeinschaftsgrundschule Am Knappert und in den drei Kitas vorgestellt. Den Ortsteil Großenbaum betreut er kommissarisch mit, bis ein neuer Kollege den Dienst antritt.