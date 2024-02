Vor 25 Jahren Als die Terroristen der RAF eine Million D-Mark in Duisburg erbeuteten

Der 30. Juli 1999 ist ein schöner Sommertag, so steht es in den Zeitungsberichten von damals. Auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Schauenstraße in Rheinhausen will gerade ein Geldtransporter losfahren. Ein Jeep blockiert plötzlich die Ausfahrt und stoppt den Wagen. Dann kracht ein zweites Auto in den Geldtransporter. Drei Personen steigen aus und richten eine Maschinenpistole, ein Sturmgewehr und eine Panzerfaust auf die Fahrer. Danach flieht das Trio. Die RAF erbeutet an diesem Abend rund eine Million D-Mark in Duisburg.