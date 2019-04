Musik : Radio-Wettbewerb: Band Contrast2 bei WDR 2

Duisburg Das Gitarren-Duo „Contrast2“ nimmt an der WDR-Aktion „Musikszene im Westen“ teil.

Sie reichten ihren Song „Behind the Sky“ für die WDR-Bandaktion „Musikszene im Westen“ ein. Gestern Abend wurde der Song nun innerhalb der Sendung „WDR 2 Pop“ (20 Uhr bis 23.30 Uhr) im Radio vorgestellt. Anschließend steht er in voller Länge auf der Internetseite von WDR 2 in der Rubrik „Musikszene im Westen“ zur Abstimmung.