Duisburg : Rabiater Räuber lässt sich nicht aufhalten

Duisburg Am Montag gegen 9.40 Uhr hat ein Unbekannter einer Frau an der Kommandantenstraße in Neudorf die Handtasche gestohlen. Die 53-Jährige hatte im Außenbereich einer Bäckerei gesessen, ihre Tasche auf einen Stuhl links von sich abgestellt und die Schlaufe um ihr Handgelenk gelegt. Als der zwischen 35 und 40 Jahre alte Täter die Tasche griff, wehrte sie sich und verletzte sich dabei am linken Arm. Der Räuber mit Glatze riss die Handtasche an sich und stieg in einen schwarzen Kleinwagen, den er auf der Kommandantenstraße geparkt hatte. Der Fahrer eines weißen Transporters versuchte die Weiterfahrt zu verhindern und stellte sich quer.

Das beeindruckte den Täter nicht: Er fuhr mit seinem Kleinwagen über den Bürgersteig. Nach rund 50 Metern bog der etwa 1,60 Meter große Mann wieder auf die Straße ab und flüchtete rechts auf die Graben- und anschließend auf die Karl-Jarres-Straße in Richtung Hochfeld. Die 53-Jährige erlitt einen Schock und ließ sich ambulant im Krankenhaus behandeln. Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Hinweise an die Polizei, Telefon 0203 2800.

(OTS)