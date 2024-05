Mit Pyrotechnik und Autokorso Türkische Fußballfans feiern Meisterschaft von Galatasaray Istanbul

In Hamborn kam es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, auf der Weseler Straße gab es einen langen Autokorso. Die Feiernden zündeten Pyrotechnik und schwenkten Fahnen aus Autos. Die Polizei riet am Abend allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich um das Amtsgericht beziehungsweise die Weseler Straße in Marxloh weiträummig zu umfahren.