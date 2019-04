Wer fuhr den Unfallwagen? : Betrunken am Steuer auf der A 40 unterwegs

(bm) Nachdem ein Auto am Morgen des 19. Mai 2018 auf der A 40 einen Lastwagen touchierte und der Fahrer einfach davonjagte, stellte die Polizei den Halter des Wagens, als er gerade vor seiner Haustür in Homberg aus dem zerbeulten Gefährt ausstieg.

Der 26-Jährige hatte zur Tatzeit fast zwei Promille Alkohol im Blut gehabt. Doch bei dem Strafprozess vor dem Amtsgericht bestritt er jede Schuld: „Ich war das nicht. Mein Cousin ist gefahren.“ Nach einer Feier in eine Diskothek sei er mit seinem Verwandten auf dem Heimweg gewesen. „Der wollte unbedingt einmal meinen neuen BMW fahren“, so der Angeklagte. „Er hat gesagt, er habe nicht getrunken. Und ich wusste nicht, dass er keinen Führerschein hatte.“ So sei er denn auch von der Fahrweise des Cousins sehr überrascht worden. „Er ist ziemlich rücksichtslos gefahren“, umschrieb es der Angeklagte. Das Auto war viel zu schnell und überholte rechts. „Als die Polizei kam, war mein Cousin, der in der Nähe wohnt, schon weg. Ich war nur noch einmal ins Auto gestiegen, um mein Handy zu holen. Das hatte ich in der Mittelkonsole vergessen.“ Mit eben diesem Handy will der Angeklagte kurz vor dem Unfall auch Videoaufnahmen gemacht haben, die seinen Cousin am Steuer des Autos zeigen. „Ich habe die Aufnahmen der Polizei gebracht. Die schien sich dafür aber nicht wirklich zu interessieren“, so der 26-Jährige. Und er zeigte sich erstaunt, dass sich das Entlastungsmaterial nicht bei der Akte befindet. Immerhin nahm die Polizei geraume Zeit nach dem Unfall eine entsprechende Aussage des Cousins auf. Bei einer Fortsetzung des Verfahrens soll der Entlastungszeuge seine Aussage nun vor der Strafrichterin wiederholen. Der Staatsanwalt bestand darauf, damit der Zeuge, sollte er seine Angaben vor Gericht bestätigen, bei dem dann gegen ihn zu erwartenden Prozess keinen Rückzieher mehr machen kann, ohne nicht wegen Falschaussage belangt werden zu können.