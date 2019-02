Café-Mord von Duisburg: Tödliche Schüsse waren laut Angeklagtem ein Versehen

Duisburg Eine Café-Betreiberin wird erschossen. Der Verdacht fällt zunächst auf unbekannte Schutzgelderpresser. Doch jetzt steht ein ehemaliger Geschäftsmann vor Gericht. Er spricht von einem Versehen.

Das Spurenbild glich dem einer Hinrichtung: Im Mai 2017 stirbt im Duisburger Innenhafen eine Café-Betreiberin durch zwei Schüsse in den Kopf und die Lunge. Die Tatwaffe ist eine Pistole mit Schalldämpfer. Seit Montag beschäftigt der Fall das Duisburger Schwurgericht. Angeklagt ist ein ehemaliger Personalberater, der zuletzt in Berlin gelebt hat. Zum Prozessauftakt hat der 30-jährige Deutsche von einem Versehen gesprochen. Es habe ein Gerangel gegeben, bei dem sich zwei Schüsse gelöst hätten. Von einem Mord - wie angeklagt - könne daher keine Rede sein.

„Sie hat an mir gezerrt und wollte, dass ich wieder verschwinde“, sagte der Angeklagte den Richtern. Sie sei sogar handgreiflich geworden. Er selbst habe sich jedoch so schlecht gefühlt, dass er gedacht habe, körperlich am Ende zu sein. „Ich wollte sie abwehren und mich befreien“, so der Angeklagte. „Da ist es dann dazu gekommen, dass sich ein Schuss gelöst hat.“ Kurz danach sei dann noch ein Schuss gefallen.