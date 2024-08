Prozess am Amtsgericht Mann aus Duisburg drohte Youtuber Montana Black mit dem Tod

Duisburg · Ein 38-Jähriger drohte dem Streamer und forderte 30.000 Euro. Wenn er Montana Black erwische, so heißt es in einem Video auf Tiktok, werde er ihm „das Leben nehmen“. Das Amtsgericht in Duisburg-Hamborn hat den Mann nun verurteilt.

07.08.2024 , 17:26 Uhr

Montana Black gilt als einer der bekanntesten Youtuber in Deutschland. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

„Wenn ich dich irgendwo sehe, wenn ich dich irgendwo erwische, ich werde dir das Leben nehmen“, heißt es in einem Video, das in den sozialen Medien die Runde macht. Und weiter: „Denk ja nicht, dass du deine 30.000 Euro nicht zahlst und einfach abhauen kannst mit deinem dreckigen Auto“. Gemeint ist Montana Black, mit rund drei Millionen Followern einer der erfolgreichsten Youtuber in Deutschland. Auf der Plattform „Twitch“ gilt er als einer der bekanntesten deutschen Streamer. Ein 32-Jähriger aus Duisburg hat Marcel Eris, wie Montana Black mit bürgerlichem Namen heißt, mit dem Tode bedroht. Deshalb musste sich der Mann am Mittwoch wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter räuberischer Erpressung vor dem Amtsgericht in Hamborn verantworten. Internet-Star kritisiert Hyatt-Hotel wegen „miesem Service“ MontanaBlack in Düsseldorf Internet-Star kritisiert Hyatt-Hotel wegen „miesem Service“ Der Angeklagte entschuldigte sich und räumte die Taten ein. Montana Black war als Zeuge nicht geladen. Das Gericht verurteilte den 32-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten. Laut Anklage hatte der Mann im April 2023 zwei Videos auf Tiktok hochgeladen. Darin drohte er Montana Black massiv. Vor Gericht gab er an, zu dieser Zeit unter einem erheblichen Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden zu haben. Die genauen Hintergründe zur Tat sind unklar. Der 38-jährige Angeklagte ist im Internet weitgehend unbekannt.

(atrie)