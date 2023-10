Falschfahrerin-Prozess in Duisburg „Jetzt erfüllt sich der Albtraum eines jeden Autobahnfahrers“

P. rückt mit ihrem Stuhl näher an den Tisch, rückt sich das Mikrofon zurecht und beginnt zu sprechen: „Ich bereue meine Tat sehr und ich würde sie ungeschehen machen, wenn ich könnte.“ Am 22. April 2022 ist P. in Duisburg-Baerl entgegen der Fahrtrichtung auf die A 42 in Richtung Moers gefahren. Dort krachte sie frontal in einen Lkw. Der Fahrer verletzte sich leicht – P. hingegen schwer. Ihrer Aussage nach könne sie sich weder an die Tat erinnern, noch an das, was darauf folgte, sie habe sich in einem Verwirrungszustand befunden, so die 45-Jährige.