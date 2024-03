Prozess um Schießerei in Duisburg „Ich habe ’ne Kugel bekommen, ich konnte kaum laufen“

Selten waren die Vernehmungen von Zeugen so schnell zu Ende wie am Montag im Landgericht Duisburg. Zwei Männer sind hier angeklagt, sie sollen jeweils den Hells Angels und einem libanesischen Clan angehören. An einem Abend im Mai 2022, so wirft es ihnen die Staatsanwaltschaft vor, sollen sie in eine Schießerei am Altmarkt in Hamborn verwickelt gewesen sein. NRW-Innenminister Herbert Reul sprach damals von einem „High Noon“ in Duisburg, einer Konfrontation wie im Wilden Westen. Mehr als 100 Personen sollen laut den Ermittlern beteiligt gewesen sein, gegen mehrere Verdächtige wird noch ermittelt.