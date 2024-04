Prozess um Schießerei in Duisburg Clan gegen Rocker – ein Zeuge will aussagen, kann sich aber an nichts mehr erinnern

Mittlerweile gibt es einige Vermutungen, die um einen der zwei Angeklagten schwirren. Kamil D., eigentlich Teil eines Clans, war womöglich auch einmal bei den Hells Angels? Oder war er ein V-Mann der Polizei? So lautet zumindest der Verdacht der Rocker, die den 39-Jährigen aus dem Klub warfen – vermeintlich. In einem Video auf der Plattform Tiktok wurde der Verdacht in den Raum geworfen, aber auf Tiktok würde sowieso viel behauptet, sagt ein Zeuge am Dienstag im Duisburger Landgericht.