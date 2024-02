Frau und Kind überfahren 26-Jähriger nach Auto-Attacke wegen Mordes in Duisburg angeklagt

Der Mann soll aus Eifersucht gehandelt haben, heißt es in der Anklage. Seine Frau wollte sich von ihm trennen und aus der gemeinsamen Wohnung in Walsum ausziehen. Der Mord an ihr wäre ein Femizid. Gemeint ist eine Gewalttat innerhalb einer (Ex-)Partnerschaft, die durch Besitzdenken motiviert ist.