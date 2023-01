Betrug in mehr als 3000 Fällen Duisburger sollen mit Fakeshops Millionen verdient haben

Nach Durchsuchungen in drei Wohnhäusern in Duisburg und im Landkreis Hof in Bayern wurden die beiden 38 Jahre alten Männer in Untersuchungshaft genommen. An dem Schlag gegen Cyberkriminalität waren damals insgesamt etwa 80 Beamte aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern beteiligt.