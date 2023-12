Entwicklung in Duisburg Land fördert Campus-App für Hochschulen in NRW

Duisburg · Den Mensaplan checken, ein Buch aus der Bibliothek ausleihen, das Semesterticket abrufen – das alles soll an den Unis in NRW nun per App klappen. Entwickelt wurde der Campus-Service in Duisburg. Die Landesregierung gibt mehr als 1,2 Millionen Euro dafür aus.

04.12.2023 , 15:05 Uhr

Auch das Semesterticket ist digital immer griffbereit (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen ist eine neue Campus-App entwickelt worden. Koordiniert wird das Projekt vom Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM) an der Universität Duisburg-Essen, wo „myUDE“ seit Jahren genutzt wird. „Das Leben unserer Studentinnen und Studenten ist digital, vernetzt und sehr mobil“, sagte NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) am Sonntag in Düsseldorf. Mit der Campus-App „myUDE“ könnten sie auf dem Smartphone jederzeit wichtige Informationen rund um ihre Universitäten oder Hochschule abrufen, etwa den Speiseplan der Mensa checken oder ein Buch aus der Bibliothek reservieren. Auch das Semesterticket ist so digital immer griffbereit, wie es hieß. Die App erlaubt den Angaben zufolge die Sprachwahl Deutsch und Englisch. Davon profitierten etwa Austauschstudierende oder internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, erklärte das Ministerium. Die App entstand im Rahmen des Landesprojekts „Campus-App.nrw“. Die Basis ist demnach so angelegt, dass sich landesweit alle Hochschulen anschließen können. Beteiligt an dem Projekt sind neben Duisburg unter anderem Forscherinnen und Forscher der Universitäten Bonn und Siegen sowie der Hochschule Ruhr West in Mülheim. Das Wissenschaftsministerium hat das Projekt seit Dezember 2021 mit insgesamt 1,2 Millionen Euro gefördert. Für die weitere Entwicklung sowie die Unterstützung eines Pilotbetriebs an Hochschulen seien weitere 475.000 Euro für 2024 bewilligt worden, sagte Ministerin Brandes. „Das Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass unsere Hochschulen im Verbund noch stärker sind.“ Langfristig solle der Einsatz der App sich durch ein kooperatives Betriebsmodell (universe.nrw) ohne zusätzliche Landesmittel tragen.

(epd/atrie)