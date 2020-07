Bürgerschaftliche Vereinigung proDuisburg zahlt aus : Ehrenamtliche Corona-Hilfe wird jetzt vom Land belohnt

Dr. Arne Molenthin, hier im damaligen Testzentrum Süd, war einer der ehrenamtlichen Helfer in Duisburg in der Corona-Krise. Vom jetzt ausgelobten Geld können aber nur Institutionen profitieren. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Das Land Nordrhein-Westfalen hat Duisburg 25.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld sollen Institutionen unterstützt werden, die sich ehrenamtlich während der Corona-Krise um die Menschen verdient gemacht haben.

Der 1910 gegründete Verein folgt bei der Vergabe der Zuwendungen den Vorgaben der Landesregierung. Sie will die ehrenamtlichen Aktivitäten rechtsfähiger, Engagement fördernder Einrichtungen, Nachbarschaftsinitiativen und Vereine vor Ort für hilfsbedürftige Menschen in der Corona-Krise unterstützen. Die Förderung erfolgt entsprechend den Richtlinien nach Vorlage von Kostennachweisen für die Hilfsprojekte während der Pandemie. Die Bewerber müssen dabei einen Duisburger Bezug nachweisen. Das bedeutet, die Institution muss ihren Sitz in Duisburg haben oder zumindest ihr Engagement in Duisburg getätigt haben oder tätigen.