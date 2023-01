Problem-Linie U79 Warum Düsseldorf nun Duisburg ein paar Straßenbahnen leihen muss

Petra B. fühlt sich, so hart sagt sie es, verraten und verkauft. Sie und ihr Sohn fahren regelmäßig mit der Linie U79, von Duisburg nach Düsseldorf und zurück, sie zur Arbeit, er zur Schule. Der Vorwurf: Im Nahverkehr funktioniert kaum etwas: „In einer endlosen Schleife kommt es auf der Strecke der U79 in beide Fahrtrichtungen zu signifikanten Verspätungen“, schreibt sie in einer Mail an unsere Redaktion. Ob man pünktlich ankomme, sei pures Glücksspiel. Zuletzt sei ihr Sohn fast eine Stunde zu spät zur Schule gekommen, weil er so lange auf eine verspätete Bahn habe warten müssen.