„Probefahrt“ durch Duisburg : 13-Jähriger fährt mit Auto durch Marxloh – mit Papa auf dem Beifahrersitz

Duisburg Nachdem ein Auto in Marxloh fälschlicherweise nach links abgebogen war, traf eine Polizeistreife bei der anschließenden Kontrolle auf einen erst 13-jährigen Fahrer. Doch damit nicht genug: Der 34-jährige Papa des Jungen saß auf dem Beifahrersitz.

Ein 13 Jahre alter Junge ist mit Papas Auto durch den Duisburger Stadtteil Marxloh gefahren - mit dem Vater auf dem Beifahrersitz. Als ein Polizist den Wagen am Mittwochabend stoppen wollte, indem er sich mitten auf die Straße stellte, habe der junge Fahrer beschleunigt - und der Beamte habe zur Seite springen müssen, so die Polizei am Donnerstag. Kurz darauf blieb das Auto mit Vater und Sohn dann stehen.