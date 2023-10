Pro-Palästina-Demos Wenn „Nie wieder“ noch gilt, darf man Antisemiten nicht die Straße überlassen

Meinung | Duisburg · In Duisburg demonstrierten mehr als 100 Menschen für Palästina. Darunter waren auch Antisemiten eines Netzwerkes, das Israel von der Landkarte tilgen will. Die Justiz darf solche Aufmärsche nicht mehr zulassen – sonst ist alles in Gefahr, für das Deutschland steht.

13.10.2023, 16:21 Uhr

Eine Frau hält ein Schild mit der Aufschrift „Free Palestine“ während einer pro-palästinensischen Kundgebung auf dem Brückenplatz in Duisburg. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Angela Merkel hat einmal einen Satz geprägt, der so stark war, dass ihn selbst Olaf Scholz im Koalitionsvertrag der Ampel verankert hat. „Die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson.“ Die ehemalige Bundeskanzlerin sagte das 2021 bei ihrem Abschiedsbesuch vor dem israelischen Parlament. Merkel erklärte damit: Die Sicherheit dieses Landes ist niemals verhandelbar.