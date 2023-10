Demonstration und Derby So lief der „Hochrisiko-Samstag“ in Duisburg

Wenige der vorangegangenen Fans stürmten auf die Polizisten los, sie grölten, die Fans dahinter stimmten Fan-Gesänge an. Die Randalierer wurden zunächst festgesetzt, mit Lautsprecherdurchsagen brachte ein Polizist die Fans zur Ruhe, während sie in die Busse begleitet wurden. Bisher wurde im Rahmen des Fußballspiels eine Strafanzeige erlassen. Ein RWE-Fan brachte eine Scheibe in einem der Busse zu Bruch, teilte die Polizei mit. Aktuell bereite das Spiel „erstaunlicherweise“ aber kein Problem, so Sprecher der Polizei Duisburg, Stefan Hausch, am Nachmittag.