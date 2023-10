Reaktionen aus Duisburg zu Pro-Palästina-Demo “Dürfen in unserer Stadt keinerlei Unterstützung dieser widerwärtigen Verbrechen akzeptieren“

In Duisburg hatten am Montag mehr als 100 Menschen an einer Demo für Solidarität mit den Palästinensern teilgenommen. Dabei war auch das Netzwerk Samidoun, das als antisemitisch gilt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte zuletzt ein Verbot des Netzwerkes an. „In unserem Land und in unserer Stadt sind wir alle verpflichtet, jegliche Solidarisierung mit Terrororganisationen wie der Hamas oder der Hisbollah klar zu verurteilen und dagegen mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln vorzugehen“, so Bas. Ähnliche Worte wählte sie auch bereits am vergangenen Mittwoch im Bundestag.