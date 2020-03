Häuser und Grundstücke werden teurer : Immobilien in Duisburg sind gefragt wie noch nie

Wer in Duisburg eine Immobilie kauft, muss tiefer in die Tasche greifen. Foto: dpa / Andrea Warnecke

Duisburg Die Preise für Häuser und Grundstücke sind im vergangenen Jahr gestiegen. Das teilte der Gutachterausschuss am Dienstag mit. Der Umsatz stieg auf ein Allzeithoch von 1,6 Milliarden Euro.

Die Nachfrage nach Grundstücken, Häusern und Wohnungen ist im vergangenen Jahr stark angestiegen. Wie der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Duisburg berichtete, habe der Umsatz auf dem Immobilienmarkt ein Allzeithoch erreicht. Insgesamt 4139 Kaufverträge wertete das Gremium für das vergangen Jahr aus, das sind drei Prozent mehr als 2018. Dabei wurden im Duisburger Stadtgebiet rund 1,6 Milliarden Euro umgesetzt – so viel wie noch nie. Die größte Steigerung gab es dabei bei bebauten Grundstücken mit einer Steigerung von acht Prozent. Häufig ging es dabei nicht um Immobilien zur Eigennutzung: Gerade bei Renditeobjekten sei eine Umsatzsteigerung von rund 500 Millionen Euro zu verzeichnen gewesen, so der Gutachterausschuss. Weil in diesem Bereich die Fallzahlen gesunken seien, lässt sich der Umsatz vor allem mit mehreren besonders kostspieligen Einzelobjekten erklären.