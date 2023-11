Duisburger Filmwoche RP-Jury kürt „Vista Mare“ zum beliebtesten Festivalfilm

Preiswürdig wäre auch der Schweizer Film „Zimmerwald“ von Valeria Stucki gewesen. Zimmerwald ist ein eher verschlafenes Dorf in den Berner Voralpen, das in der ehemaligen Sowjetunion bekannter war als in Bern. 1915 hauste nämlich Lenin für einige Tage in Zimmerwald, um dort mit einigen Verschworenen die kommunistische Internationale zu gründen. Die Filmemacherin begleitet eine Schülerin und einen Schüler bei ihrer von der Lehrerin angeregten Spurensuche in dem Dorf, deren Repräsentanten nicht so recht wissen, wie sie mit diesem „Eckpunkt der Weltgeschichte“ umgehen sollen. Der Film ist informativ und unterhaltsam zugleich und findet gewiss seinen Weg ins Fernsehen und in ausgewählte Kinos.