Verdächtiger hat keinen Führerschein Polizist in Duisburg angefahren – Festnahme wegen versuchten Mordes

Nachdem bei den Ermittlungen zunächst ein 23-Jähriger als Fahrer in den Fokus rückte, haben Beamte der Kriminalpolizei nun am Montag einen 20-Jährigen an seiner Arbeitsstätte in Rheinberg festgenommen, der am Steuer des Seat gesessen haben soll. Der Polizei zufolge hat der Mann keinen Führerschein.