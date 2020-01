Clankriminalität : Polizei durchsucht Bars und Restaurants in Duisburg

Duisburg Die Duisburger Polizei hat am Donnerstagabend wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und Geldwäsche in der Altstadt Restaurants und Cafés kontrolliert. Sie bekam dabei Unterstützung von Zoll, Ordnungsamt und Steuerfahndung.

Die Duisburger Polizei hat nach Informationen unserer Redaktion am Donnerstagabend Restaurants und Bars in Neudorf, der Altstadt und Hochfeld kontrolliert. Neben der Polizei waren die Finanzbehörde, der Zoll und das Ordnungsamt im Einsatz.

Die Polizei bestätigte den Einsatz am Freitagmorgen. „Es ging dabei um die gesamte Bandbreite an Vergehen, die mit dem Feld der sogenannten Clankriminalität zu tun haben“, sagte Polizeisprecher Jonas Tepe. „Wir wollen in dem Milieu Präsenz zeigen.“ Zu weiteren Einsatzdetails will die Behörde im Laufe des Vormittags Stellung nehmen.