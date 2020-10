Polizeieinsatz im Duisburger Norden : Duisburgerin stirbt nach Sturz aus dem dritten Stock

Duisburg Eine Duisburgerin ist am Dienstagabend beim Sturz aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Augenzeugen zufolge gab es eine Festnahme.

