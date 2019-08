Polizeieinsatz in Duisburg : Brief mit verdächtigem Pulver legt Staatsanwaltschaft lahm

Duisburg Feuerwehr und Polizei sind am Montagvormittag zu einem Einsatz bei der Duisburger Staatsanwaltschaft ausgerückt. Dort war ein Brief mit einer verdächtigen Substanz eingegangen.

Flatterband, jede Menge Polizei und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr – nach der Bombenattrappe im Forum vor etwa drei Wochen hat am Montagvormittag ein weiterer verdächtiger Gegenstand für Ärger in Duisburg gesorgt.

Am Sitz der Duisburger Staatsanwaltschaft im Stadtteil Neudorf war am Morgen Polizeiangaben zufolge ein Brief angekommen, „der sich so angefühlt hat, als würde er eine pulverige Substanz enthalten“, wie Polizeisprecherin Stefanie Bersin erläutert. „Wir sind deshalb zu einem Einsatz ausgerückt. Außerdem sind Experten der Feuerwehr vor Ort, die feststellen sollen, um was für einen Stoff es sich handelt.“ Erst wenn das klar sei, würden die Verantwortlichen über das weitere Vorgehen beraten.