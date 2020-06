Kopf-an-Kopf-Rennen : Polizei stoppt illegales Autorennen in Duisburg

Polizei stoppt illegales Autorennen in Duisburg

Duisburg Zwei 53- und 27-jährige Autofahrer dürfen vorerst zu Fuß gehen. Nachdem sie sich in Duisburg ein Rennen geliefert haben, hat die Polizei ihre Führerscheine einbehalten.

In Duisburg hat die Polizei in der Nacht auf Samstag ein illegales Autorennen gestoppt. Die 53- und 27-jährigen Autofahrer warteten zunächst an einer Ampel und lieferten sich laut Polizeimeldung ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit stark überhöhter Geschwindigkeit, nachdem die Anzeige auf Grün gewechselt hatte.