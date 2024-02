In Duisburg von der Polizei gestoppt Autofahrerin rast unter Kokain mit Audi SQ8 durch Hochfeld

In der Nacht zu Sonntag gegen 1.15 Uhr hatte ein schwarzer Audi SUV das Interesse einer Streifenwagenbesatzung auf sich gezogen: In Höhe der Pauluskirche brach nämlich aufgrund der „zügigen Fahrweise“, so die Polizei, das Heck des Autos aus. Die 32-jährige Fahrerin setzte ihre Fahrt über die Wanheimer Straße in Richtung der Saarbrücker Straße fort und benutzte hierbei auch den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.