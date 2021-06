Speziallabor in Duisburg : Polizei NRW arbeitet an digital vernetzten Streifenwagen

Duisburg Welche Möglichkeiten ergeben sich aus der zunehmenden Digitalisierung im Straßenverkehr für die Polizei? Ein Speziallabor in Duisburg tüftelt schon am Streifenwagen der Zukunft. Er ist vernetzt und soll auch den Verkehr beeinflussen können - etwa bei Einsatzfahrten.

Polizisten in Nordrhein-Westfalen könnten in Zukunft bei Einsatzfahrten per Knopfdruck für eine grüne Welle sorgen. Welche technischen und digitalen Voraussetzungen dafür nötig sind, wird derzeit in einem Speziallabor der Polizei in Duisburg erforscht. Noch in diesem Sommer soll es erste Tests mit einem Streifenwagen auf Teststrecken in Düsseldorf und auf der A52 und der A57 geben. „Wir denken Polizei von Anfang an beim automatisierten und vernetzten Fahren mit“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Duisburg bei einem Besuch des Speziallabors im Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZDP).