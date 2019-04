Wer hat Alexandra K. gesehen? : Polizei sucht nach vermisster Frau aus Duisburg

Duisburg Die Polizei sucht eine 45 Jahre alte Frau aus Duisburg. Alexandra K. ist psychisch krank und wird seit Montagabend vermisst.

Die Frau verließ ohne Geld und Papiere am Montagabend gegen 21.30 Uhr ihre Wohnung in Obermeiderich und kehrte nicht zurück. Sie ist sehr menschenscheu, daher kann es durchaus sein, dass sie sich an einem abgelegenen Ort versteckt hält.