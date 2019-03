Die Augen auf und die Tasche zu: Polizei Duisburg informiert über Tricks der Taschendiebe

Homberg Am Donnerstag informierten zwei Polizeibeamte in der Hochheider Ladenstadt Bürger, wie man sich vor Taschendieben schützen kann. Einige Tricks der Langfinger verrieten sie dabei auch.

Wer am Donnerstag das Kaufland-Einkaufscenter in der Ladenstadt Hochheide betrat, konnte sie mit bloßem Auge erkennen: Ältere wie jüngere Einkäufer trugen ihre Trage- und Jackentaschen offen, Portemonnaies und hochwertige Smartphones blitzten neben dem Reißverschluss hervor. „Langfinger haben dann leichtes Spiel“, wissen die Kriminalhauptkommissare Susanne Thelen und Torsten Meldau.

Im Rahmen der landesweiten Kampagne „Augen auf und Tasche zu!“ informierten die beiden Experten aus dem Duisburger Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz am Donnerstag die Bürger über Möglichkeiten, sich vor Taschendieben zu schützen und klärten über die gewieften Diebestricks auf. „Wo tragen Sie ihr Portemonnaie?“, fragte Thelen einen älteren Mann. „In der Gesäßtasche“, antwortete dieser. Ein ungünstiger Ort, wie Thelen verdeutlichte: „Wenn Sie sich gleich übers Band lehnen, um die Ware auf das Einkaufsband zu legen, kann Ihnen jemand das Portemonnaie aus der Tasche ziehen.“ Der Mann verstand, legte das Portemonnaie dann in die sichere, verschließbare Innentasche seiner Jacke.

Kampagnen „In Hochheide und in anderen Duisburger Stadtteilen sehen wir, dass Aufklärungskampagnen und unsere Präsenz vor Ort wirken und Straftätern weniger Handlungslücken offen stehen“, sagte Kriminalhauptkommissar Torsten Meldau.

Thelens Beispiel greift nur einen der Orte auf, an dem Diebstahl passieren kann: Kaufhäuser, Wochenmärkte, Großveranstaltungen, Haltestellen und öffentliche Verkehrsmittel – „hier ist die Sorglosigkeit oft besonders hoch und Diebe nutzen das aus“, so Meldau. Eine beliebte Masche: drängeln und bekleckern. „Man wird angerempelt, scheinbar versehentlich mit Flüssigkeit bekleckert. Beim Reinigungsversuch greift der Dieb in die Tasche“, erklärte Meldau.