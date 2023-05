Polizei-Roboter in Duisburg „Spot“ ist schon jetzt ein beliebter Kollege

Beide Laufroboter – extra in Polizeifarben foliert – haben schon einige dicke Kratzer. Vom Training, aber auch aus echten Einsätzen. Nicht über alle spricht Reese. Aber: Vor kurzem war einer der beiden wieder an einem spektakulären Tatort. Diesmal unbemerkt von der Öffentlichkeit. In Eschweiler hatte es eine schwere Explosion in einem Haus an einer Fußgängerzone gegeben. Vater (56) und Sohn (21) sollen ihr Modegeschäft in die Luft gejagt haben, um die Versicherung zu betrügen. Sie kamen in Untersuchungshaft. Der verwüstete Ort: Ein Fall für den Robo-Dog.