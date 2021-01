Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr im Duisburger Westen : Politik hofft nun auf Neubau der Cölve-Brücke

Die Brücke An der Cölve. Foto: Volker Herold

TROMPET Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß (SPD) will 2021 eine Lösung für die Probleme an der Cölve vorantreiben. Auch sie erlebe, wie sehr die nicht erteilte Genehmigung der Bezirksregierung für den Bau der Behelfsbrücke aktuell die Gemüter in Bergheim erhitze.