Open-Air-Festival : Platzhirsch röhrt wieder am Dellplatz

Die Macher des Platzhirsch-Festivals – hier ein Bild von 2019 – müssen in diesem Jahr andere Wege gehen. Foto: Andre Symann

Duisburg Das Platzhirsch-Festival rund um den Dellplatz lebte in der Vergangenheit auch von der Interaktion und der Kommunikation mit gut gelaunten Menschen in sommerlicher Atmosphäre. In diesem Jahr muss alles zwangsläufig kleiner und dezentraler ablaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es bleibt dabei: Von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. August, röhrt rund um den Dellplatz der Hirsch. Das kulturelle Highlight für Artenvielfalt im Duisburger Stadtrevier geht in die achte Runde. Mit neuem Konzept, das unter Pandemie-Bedingungen den nötigen Abstand einhält. Menschenmassen vor der Open-Air-Bühne und dicht gedrängte Party-Trauben im Club sind dieses Jahr nicht drin. Also geht der Hirsch neue Wege – aber Wildwechsel abseits der abgetretenen Pfade waren ja schon immer sein Ding. Statt der üblichen Konzerte, Aufführungen und Ausstellungen an zentralen Plätzen gibt es dieses Jahr ein Programm, das dazu auffordert, im Viertel und darüber hinaus auf die Pirsch zu gehen. Ausstellungen und Kunstprojekte die vom Dellplatz aus in die Nachbarschaft strahlen, gemütliche Open-Air- und Mini-Konzerte vor kleinem Publikum, Straßenmusiker und Straßentheater stimulieren Geist und Sinne. Umsonst und draußen – das war die wichtigste Neuerung im Platzhirsch-Konzept, bevor die Corona-Krise im Frühjahr alle Planungen über den Haufen warf. In einer Gesellschaft im Krisenmodus ist Kultur wichtiger denn je. Und zwar für alle. Deshalb bleibt es dabei: Beim Platzhirsch 2020 gibt es keinen Eintritt, keine Barrieren und keine Ausgrenzung. Dafür gibt es kulturelle Vielfalt mit entsprechenden Hygienekonzepten für die Gesundheit aller Beteiligten. Und für diejenigen, die lieber zu Hause bleiben, werden Teile des Programms im Internet live übertragen. Auf diese Weise können wirklich alle dabei sein, ob gemütlich im Wohnzimmer oder gemeinschaftlich im Schrebergarten.

Eines bleibt. Wie jedes Jahr freut sich das Platzhirsch-Team über Spenden für das Programm und hilfsbereite Volunteers.

(RP)