Hotelbau ist jetzt voll im Zeitplan : Link hofft auf neue Impulse für Altstadt

Der Rohbau für das Plateno-Hotel am Innenhafen ist inzwischen fertig, im kommenden Jahr soll bereits der Betrieb aufgenommen werden. Foto: Uwe Köppen

Rund 60 Delegationen aus China waren im vergangenen Jahr zu Gast in Duisburg. Künftig werden Reisende aus Fernost sicher häufiger im Plateno-Hotel Station machen. Es wird nämlich von Chinesen betrieben.

Zur Fertigstellung des Rohbaus hatte der Bauherr des Hotels am Innenhafen jetzt Oberbürgermeister Sören Link, weitere Vertreter der Stadt Duisburg, der finanzierenden Banken und der beteiligten Fachplaner zur einer zwanglosen Baustellenführung eingeladen.

Nach anfänglichen Zeitverzögerungen aufgrund von bodenarchäologischen Untersuchungen liege das Projekt nunmehr voll im Zeitplan, teilten die Verantwortlichen jetzt mit. Bereits Anfang 2020 soll das Hotel dann den Betrieb aufnehmen. Link freut sich, dass die Entwicklung an dieser Stelle so gut vorangeht: „Die Pläne für das Hotel und das Verwaltungsgebäude mit ihrer markanten Architektur haben mich von Anfang an überzeugt. Dadurch wird es auch neue Impulse für die Altstadt geben.“