Pläne für Anschlag auf Pro-Israel-Demo Generalstaatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen IS-Kämpfer Tarik S.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich bei S. um einen vorbestraften Anhänger der terroristischen Miliz Islamischer Staat (IS). Der 30-Jährige verbüßte bereits bis März 2021 eine fünfjährige Jugendstrafe wegen der Mitgliedschaft im IS. 2013 reiste er nach Ägypten, später nach Syrien. S. war berichten zufolge ein Anhänger des radikalen Predigers Pierre Vogel. 2016 wird er bei seiner Rückkehr nach Deutschland am Frankfurter Flughafen festgenommen.