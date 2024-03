Einsatz in Duisburg-Meiderich Feuerwehr bringt Brand in Pizzeria schnell unter Kontrolle

Duisburg · Dem schnellen Handeln der Feuerwehr ist zu verdanken, dass am Freitagabend beim Brand einer Pizzeria in Mittelmeiderich größerer Schaden vermieden werden konnte. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück.

24.03.2024 , 13:52 Uhr

Die Feuerwehr war am Freitagabend schnell am Einsatzort. Foto: Justin Brosch

Die Leitstelle der Feuerwehr Duisburg wurde gegen 18.45 Uhr von mehreren Anrufern über ein Feuer in einem Gebäude auf der Baustraße In Duisburg Mittelmeiderich informiert. Wenige Minuten später wurde bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte festgestellt, dass eine Pizzeria im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses im Vollbrand stand. Glücklicherweise konnten alle Personen das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr unbeschadet verlassen. 2000 Besucher bei Benefiz-Eishockey-Spiel für Leonhard und Jonas Polizei Bochum gegen Feuerwehr Duisburg 2000 Besucher bei Benefiz-Eishockey-Spiel für Leonhard und Jonas Das Feuer wurde von insgesamt drei Trupps unter schwerem Atemschutz im Innenangriff bekämpft, so die Brandschützer. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr habe der Schaden auf das Lokal im Erdgeschoss begrenzt werden können, größerer Schaden sei so vermieden worden. Das Gebäude wurde anschließend unter Nutzung von Hochleistungslüftern entraucht. Seitens der Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren insges. 60 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen im Einsatz eingebunden. Feuerwehr rettet Person mit Drehleiter aus brennendem Haus Brand in der Fußgängerzone in der City Feuerwehr rettet Person mit Drehleiter aus brennendem Haus Die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, so die Feuerwehr. Nach den abschließenden Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Einsatzstelle wurde gegen 21 Uhr an die Polizei übergeben

(mtm)