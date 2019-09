Konzert im Ruhrorter Gemeindehaus : Musik aus fünf Jahrhunderten mit dem Pindakaas-Quartett

Duisburg Die Saxophonisten feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Jetzt gaben sie ein Konzert im Ruhrorter Gemeindehaus.

Musik aus fünf Jahrhunderten mit dem Titel „Voyage“, präsentierte das Pindakaas-Saxophon-Quartett, das aktuell sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, am Montagabend im Ruhrorter Gemeindehaus. Pindakaas – das sind Thorsten Floth (Sopransaxophon), Guido Großpietsch (Altsaxophon), Anja Heix (Tenorsaxophon) und Matthias Schröder (Baritonsaxophon).

Im ersten Teil der Veranstaltung ging es von Giovanni Gabrieli, über Jacques Ibert, zu drei Sätzen von Isaac Albeniz (1860-1909), die eine große Homogenität im Spiel des Quartetts, in der schwierigen Akustik des Gemeindesaales, nur vermuten ließ. Allzu brillante Klänge des Obertonreichen Sopransaxophons kamen durch die große Überakustik etwas kreischend an die Ohren des aufmerksamen Publikums. Trotzdem war die Musik der drei Sätze aus der Suite espanòla op.47 von Isaac Albèniz (1860-1909) bei diesem Quartett sehr gut aufgehoben. Hier zeigte sich die jahrelange Erfahrung im Zusammenspiel. Ein Atem, schöne synchrone Phrasierungen, gut dosierte dynamische Abstufungen und Intonationssicherheit. Mit „Gee, Officer Krupke“ aus Leonard Bernstein‘s „West Side Story“, bei der das Quartett sehr viel Spielfreude bot, wurde das Publikum in die Pause entlassen.