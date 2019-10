Philharmonisches Konzert : Der neue Steinway klingt noch etwas stumpf

Der neue Steinway-Flügel, den Anna Vinnitskaya am Mittwochabend einweihte, muss offenbar noch ein wenig reifen. . Foto: Marie Laforge

Duisburg Im zweiten Philharmonischen Konzert überzeugten die Pianistin Anna Vinnitskaya und die Gastdirigentin Ariane Matiakh.

Von Ingo Hoddick

Das Programm enthielt nur zwei Kompositionen, die aber zu den größten klassisch-romantischen Meisterwerken zählen und außerdem nicht nur musikhistorisch, sondern auch innerlich verbunden sind. Das eine war das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op. 83 (1878-81) von Johannes Brahms. Es hat vier statt der üblichen drei Sätze, es dauert fast 50 Minuten und es ist ein „sinfonisches Konzert“, das den Solisten nicht ständig über das Orchester dominieren lässt und auch kammermusikalische Feinheiten zeigt. Die Solistin Anna Vinnitskaya meisterte alle spieltechnischen Hürden und gab dem Werk eine detailbewusste Aufführung mit einem großen, ruhigen Bogen, von innen heraus beseelt. Der neue Steinway-Flügel der Philharmoniker, den sie mit diesem Konzert einweihte, muss offenbar noch ein wenig reifen, denn hier klang er fast noch ein wenig stumpf, zumindest wirkte es so aus Reihe 17. Das passte wiederum zum zweiten Klavierkonzert von Brahms, in dem es ja nicht in erster Linie um brillante Virtuosität geht.

Die Gastdirigentin war Ariane Matiakh, zum zweiten Mal nach fast anderthalb Jahren (die RP berichtete). Inzwischen ist sie Generalmusikdirektorin in Halle/Saale geworden. In der Philharmonie Mercatorhalle managte sie jetzt vorzüglich das subtile Wechselspiel von Klavier und Orchester, schon in den ersten Takten mit ihrem poetischen Dialog von Solohorn (Magdalena Ernst) und Tasteninstrument. Noch mehr profilierte sich die Orchesterleiterin nach der Konzertpause mit dem Mentor des Meisters, also Brahms‘ größtem Vorbild, nämlich mit der Sinfonie Nr. 4 d-Moll op. 120 (1841/51) von Robert Schumann. Deren vier Sätze gehen ohne Pausen ineinander über und sie dauert kaum eine halbe Stunde. Wir hörten auch hier eine ebenso trennscharfe wie mitreißende Aufführung und die Duisburger Philharmoniker überzeugten nach ihrer Begleitungskompetenz nun auf ihrem anderen Spezialgebiet der Sinfonien. Aus guten Gründen war die Streicherbesetzung nur mittelgroß (so war es auch zur Entstehungszeit und so ist es besser durchhörbar) und das Orchester in alter deutscher Sitzordnung angetreten (bei der sich die ersten und zweiten Geigen gegenüber sitzen, sich so die musikalischen Bälle zuwerfen können).

Pianistin Anna Vinnitskaya (links) und Gastdirigentin Ariane Matiakh begeisterten das Publikum. Foto: Marie Laforge