Philharmonisches Konzert in Duisburg : Das beliebte Gewürz-Stück

Duisburg Im Rahmen der geltenden Beschränkungen war die Philharmonie Mercatorhalle beim dritten Philharmonischen Konzert in Duisburg ausverkauft. Besonders bejubelt wurde ein erfolgreiches Werk für Schlagzeug-Duo und Orchester.

Noch mehr bejubelt wurde nach der Pause das Konzert für Schlagzeug-Duo und Orchester „Spices, Perfumes, Toxins!“ („Gewürze, Düfte, Gifte!“) – uraufgeführt 2006 in Tel Aviv unter der Leitung von Zubin Mehta – von dem 1975 in Israel geborenen Avner Dorman, der inzwischen auch in den USA lebt. Der Titel nennt Stoffe, die anregend, aber auch gefährlich und im schlimmsten Fall tödlich wirken können. Die Komposition selbst vereint Instrumente verschiedener Kulturen und Stilrichtungen. Der erste Satz „Spices“ wird beherrscht von kreisenden indischen Rhythmen. „Perfumes“, der zweite Satz, beruht auf dem, was Dorman „multikulturelle Polyphonie“ nennt: Hier gibt es Anklänge an barocke Arien ebenso wie an arabische Volksmusik und den Jazz, wobei der musikalische Verlauf den Weg vom Verführerischen zum Gefährlichen weist. Im Finale „Toxins!“ gibt es dann aggressive Rhythmen und leidenschaftliche Ausbrüche. Im ersten Satz stehen die Solisten an zwei Marimbaphonen, im zweiten Satz wechselt einer zum Vibraphon, im dritten erklingt dann eine Fülle an Instrumenten wie Trommeln und sogar Donnerblech.